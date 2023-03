Programma degli eventi 2023 per lo sviluppo turistico e valorizzazione del territorio, il Comune di Trivento pubblica l’avviso per coordinare le iniziative. Nell’ultima seduta di giunta, l’esecutivo guidato da Pasquale Corallo ha inteso approvare un avviso pubblico esplorativo per la presentazione di proposte di eventi culturali e di attività di intrattenimento, nell’ambito della programmazione anno 2023. Diverse sono le associazioni del posto impegnate nelle attività sociali, culturali e ricreative, ne citiamo alcune, quali: la nascente Pro loco Terventum, l’Associazione centro storico, la Cheope, l’Avis, Un Filo che unisce, l’organizzazione di volontariato Cielo e Terra, Club Trigno Fuoristrada, Associazione Agorà Montagna, il Cenobio Maiella, il Comitato Santi Patroni, la Scuola di musica Danilo’s student, l’Anteas filo d’oro, l’Aism, Amour onlus, l’Associazione Alpini, Asd Lady Lisa dance, l’Apd Trivento. Il sindaco Pasquale Corallo e il vice sindaco Sandra Stinziani spiegano le motivazioni che hanno portato alla pubblicazione del bando, “abbiamo numerose associazioni sul territorio e questo è un grosso patrimonio che va implementato anche mediante un opportuno coordinamento delle attività ed iniziative – riferiscono gli amministratori – una potenziale energia e risorsa che deve convergere e confluire nel medesimo obiettivo, quello della valorizzazione del territorio e lo sviluppo turistico e culturale della nostra Città. L’intento è quello di raggiungere una rete organizzativa ordinata e armonizzata, evitando sovrapposizioni o duplicati, in grado anche di rinsaldare il tessuto sociale stesso, presupposto basilare per i futuri ed auspicati successi e per il più largo coinvolgimento”. Riportiamo di seguito il bando. L’Amministrazione comunale di Trivento intende promuovere lo sviluppo turistico oltre che valorizzare la ricchezza culturale del luogo, offrendo alle attività economiche del territorio ed ai turisti una serie di eventi. Il programma degli eventi e delle attività di intrattenimento che saranno realizzati nell’ambito della programmazione anno 2023 riveste interesse pubblicistico e l’Ente intende realizzarlo in collaborazione con tutti i cittadini, le associazioni culturali, cooperative sociali, comitati, enti religiosi, operatori culturali ed altri soggetti pubblici o privati e singoli cittadini, senza scopo di lucro. Per l’anno 2023 si intende organizzare un calendario di appuntamenti di rilievo da offrire ai concittadini ed ai turisti che visitano la Città di Trivento, con l’inserimento degli eventi di iniziativa di Associazioni, cittadini, società esterne, ecc. Le proposte di eventi culturali e di attività di intrattenimento non sono vincolanti per l’Ente e devono essere previamente valutate positivamente ed approvate dalla Giunta comunale. Si precisa che l’Amministrazione Comunale per le iniziative é sollevata da ogni tipo di responsabilità derivante da condotte dolose e/o colpose tenute nel corso degli eventi, nonché per mancate acquisizioni di altri permessi c/o autorizzazioni. Le domande dovranno essere predisposte utilizzando il fac-simile allegato all’Avviso: I soggetti interessati dovranno far pervenire istanza, entro il 15 aprile 2023, utilizzando il modello allegato al presente bando, all’Ufficio Protocollo del Comune di Trivento. Le istanze devono pervenire in uno dei seguenti modi: mail PEC: protocollo.trivento@pec.it — segreteria@comunetrivento.it (in tal caso la richiesta va presentata in PDF); consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Trivento sito in Piazza Municipio n. 1 (in tal caso fa fede l’apposizione sulla busta del numero di protocollo con la relativa data di arrivo). L’avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Trivento. Ulteriori informazioni potranno essere richieste rivolgendosi all’Ufficio competente al numero 0874.873436. In seguito alla ricezione delle domande, il Comune organizzerà una riunione tecnica per la specifica programmazione.