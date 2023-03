Gara fondamentale al Palaunimol per il Cln Cus Molise avversario di turno l’Active Network di Viterbo. Il turno numero 25 di campionato ha una valenza importantissima per le ambizioni play off, e dunque di qualificazione alla serie A2 elitè, per i molisani. La classifica vede a 30 punti l’Active Network e a 29 il Cus, la zona spareggi è a quota 31 occupata dalla Roma calcio a 5, ecco perché la gara del Palaunimol in programma oggi alle 16.00 è di vitale importanza. I cussini vogliono tornare al successo dopo il pareggio di Modena, un risultato comunque positivo per il cammino. Il periodo nero è alle spalle, la continuità ritrovata nelle ultime giornate ha permesso al Cus Molise di rientrare prepotentemente in gioco per la serie A2 elitè, l’obiettivo indicato dalla società ad inizio stagione. Classifica alla mano il traguardo è fattibile, restano cinque finali da giocare prima della chiusura del torneo. Da una parte la pressione di dover scendere in campo con l’obiettivo tre punti, dall’altra la consapevolezza di giocare al futsal nel migliore dei modi con la prospettiva di continuare a sognare e rendere merito a tutti i sacrifici. Siamo certi che il Cus saprà entusiasmare, come ha sempre fatto in queste occasioni. “On fire” Barrichello, il fuoriclasse brasiliano non smette di stupire, 28 centri in campionato ne fanno il vice leader della classifica marcatori alle spalle di Dos Santos del Mantova.

Nel torneo regionale di C1 è tempo di derby. Gara di ritorno tra Chaminade e Sporting Campobasso, sfida cittadina tra le due squadre rossoblu. Una gara attesa, il derby è sempre un match speciale. Favori del pronostico per lo Sporting, la squadra di Pietrunti comanda il girone A e questo pomeriggio, allo Sturzo, ha l’opportunità di congelare il primo posto in attesa dei play off. Al contrario la Chaminade deve difendersi dal Venafro, i bianconeri accusano 3 lunghezze di ritardo e oggi osserveranno il turno di riposo. Per la squadra di mister Pasqualone c’è dunque l’occasione per allungare le distanze e rafforzare il quarto posto. Attesa una gara a viso aperto, tra due squadre che predicano un futsal fatto di qualità e agonismo. Il Bojano, secondo della classe, gioca in casa contro il Caraceno, per i matesini obiettivo chiudere il discorso secondo posto e prepararsi nel migliore dei modi alla post season.