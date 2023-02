Share on Twitter

L’acqua è un bene prezioso per le imprese agricole e se il suo costo aumenta si rischia la crisi.

Non sono tempi facili per il settore agricolo: prima la siccità, poi i cinghiali che provocano danni ai raccolti ora si presenta il problema dell’aumento delle tarriffe dell’irrigazione salito al 40% per gli agricoltori del basso Molise.

In un primo incontro che si è tenuto nelle scorse settimane gli agricoltori si erano riuniti a Nuova Cliternia per discutere del problema: i debiti del consorzio di bonifica che si aggirano intorno ai 20 milioni di euro hanno pesanti ricadute sulle imprese agricole come l’aumento del costo dell’acqua.

Ieri pomeriggio nella sala consiliare del comune di San Martino in Pensilis si è svolto un incontro con i sindaci dei comuni del consorzio di bonifica del basso Molise, l’assessore regionale all’agricoltura Nicola Cavaliere e i rappresentatri dell’associazioni di categoria.

L’assessore Cavaliere ha detto di farsi parte attiva e ha preso l’impegno affinché nel bilancio venga inserita una voce di spesa specifica per la gestione irrigua del 2023.

Le organizzazioni hanno detto che vigileranno sull’andamento della situazione per far si che il problema venga risolto al più presto.