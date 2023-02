Share on Twitter

Share on Facebook

Domenica 19 marzo, alle ore 10.45, la diretta della Santa Messa di Rai 1 dalla Cattedrale di Trivento. A farlo sapere è l’Ufficio comunicazioni sociali della curia trignina, “si da così occasione di dare conforto ai malati e agli anziani che non possono uscire di casa – riporta la nota – di rimanere collegati con i numerosi triventini sparsi in Italia e nel mondo e, nel contempo, di far conoscere la bellezza unica della nostra Cripta e del caratteristico centro storico della Città di Trivento”.