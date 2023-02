Share on Twitter

Con proprio decreto il Prefetto della provincia di Campobasso Michela Lattarulo ha convocato, per domenica 23 aprile e lunedì 24 aprile, i comizi elettorali relativi al turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco del Comune di Montefalcone nel Sannio.

La decisione in seguito alla sentenza del TAR che, nel disporre la correzione del risultato elettorale delle elezioni del 12 giugno 2022 e, stante il risultato di parità emerso, ha stabilito il turno di ballottaggio a Montefalcone nel Sannio.

Il turno ordinario delle elezioni amministrative, per nove Comuni della provincia è fissato nei giorni 14 e 15 maggio, così come in altri 6 comuni della provincia di Isernia.