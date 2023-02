Nella sede del Parlamentino della Giunta regionale a Campobasso, il Presidente della Regione Toma e il Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Molise Vincenzo Cimino hanno illustrato i corsi di formazione per i cronisti molisani che si terranno nella sede dell’Ordine di categoria fono a giugno.

Sono una 50mila tenuti da docenti molisano, riguardano montaggio video, dizione, web, deontologia, lingua cinese e altro e sono finanziati dalla Regione per 20mila euro.

”Il progetto dell’Ordine – ha spiegato Cimino – raccoglie una delle opportunità previste dalla Legge regionale sull’editoria che contempla e disciplina anche la formazione professionale stabilendo che, anche su proposta dell’Ordine dei giornalisti , si possano organizzare corsi di formazione, anche, nel caso, con riferimento alle figure di personale tecnico maggiormente richieste dalle imprese editoriali”.

“La Regione ha subito accolto la proposta – ha detto Toma – finanzierà diversi corsi a voi riservati, per un ventaglio di temi straordinariamente attuali per il corretto espletamento dell’ importantissima funzione sociale prima ancora che informativa del giornalismo. Dal giornalismo digitale, al monitoraggio e all’etica in materia di elezioni, dalla lingua sei segni, alla comunicazione e ai social media in lingua cinese, sono alcune delle tematiche approfondite”.

“Quello che mi preme sottolineare – ha aggiunto – è la ventata nuova che certifica il grande rispetto mio e dell’ente che ho l’onore di rappresentare per il ruolo nevralgico che ricoprite.La formazione gioca un ruolo essenziale per assicurare tali esigenze. Essa deve essere il più possibile completa, costante, all’altezza delle attese di chi in voi riconosce la qualità di testimoni attendibili degli accadimenti quotidiani e per questo vi dà fiducia. Lo stanziamento di 20mila euro a supporto di questo progetto è da intendersi proprio come una iniezione di nuova linfa nelle radici su cui nasce e cresce una solida democrazia. Una buona preparazione, nonché l’aggiornamento adeguato, la conoscenza degli strumenti del mestiere, in primis quelli tecnologici, sono fondamentali non solo per non incorrere in errori o per cogliere e diffondere efficacemente la notizia, ma anche per lavorare sempre rispettando i ruoli, con l’autorevolezza di chi conosce le regole e le rispetta da una parte e dall’altra, di chi tiene sempre la schiena dritta”.

“È la prima volta che la Regione finanzia dei corsi professionali per i giornalisti – ha concluso Cimino – e la cosa mi rende felice, ora occorre fare altri passi avanti nell’ambito della creazione di veri uffici stampa negli enti istituzionali, con professionisti del settore”.