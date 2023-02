Ventiquattresima giornata nel torneo di A2. Trasferta a Modena per il Cln Cus Molise, una gara dal sapore play off. La sfida prevista domani può rappresentare uno spartiacque decisivo per i molisani. I cussini accusano 3 lunghezze di distanza dalla zona play off che coincide anche con la qualificazione alla serie A2 elitè, la lotta è serrata con sette squadre raccolte in sei punti. Tra le società in lizza c’è anche il Modena Cavezzo Futsal, in ritardo di due punti proprio sulla squadra di Sanginario. Abbiamo definito la dimensione dei quaranta minuti di gioco effettivi, un incontro che può rappresentare un punto di svolta per entrambe. Gli emiliani sono in serie negativa, nelle ultime otto uscite solo un pareggio e tutte sconfitte, la vittoria manca dal lontano quattordici dicembre, per i canarini è dunque la gara da dentro o fuori. Il Cus sembra aver superato il momento negativo, le due vittorie consecutive contro Prato e Hornets Roma hanno restituito all’ambiente la giusta fiducia per il finale di stagione. Sei finali da vivere nel migliore dei modi, per centrare l’obiettivo stagionale indicato dalla società: la qualificazione alla A2 elitè. Numeri impressionanti per Barrichello, ventisette reti in diciotto presenze, il giocatore brasiliano vuole trascinare i suoi compagni a suon di gol e prestazioni nel periodo decisivo. Per i numeri, in classifica marcatori Barrichello è preceduto solo da Dos Santos (32 reti) e Misael Goncalves (28 gol) entrambi del Mantova.

Turno numero quindici nel torneo regionale di C1. Lo Sporting Campobasso prosegue la sua marcia in vetta alla classifica, a quattro turni dalla fine della regular season sono sei i punti di vantaggio sul Bojano. Un margine da confermare domani pomeriggio nella sfida di Pietrabbondante contro il Caraceno. In cerca di riscatto la Chaminade, i rossoblu dopo aver perso contro il Venafro hanno l’occasione di tornare al successo nella sfida interna contro il fanalino di coda Aesernia Fraterna. La sqaudra campobassana deve confermare il quarto posto in classifica, ultimo posizionamento per la qualificazione ai play off. Big match di giornata tra Miranda e Polisportiva Bojano, rispettivamente terza e quarta forza del girone A.