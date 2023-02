Ancora qualche mese per la riapertura del Museo Paleolitico di Isernia, chiuso da dicembre per consentire gli interventi di valorizzazione dell’impianto.

In molti attendevano il 25 febbraio, data che la Direzione Regionale Musei Molise aveva indicato per l’inaugurazione del nuovo allestimento, ma la riapertura al pubblico del sito in località La Pineta slitterà in primavera. Lo ha annunciato la nuova direttrice, Annarosa Di Nucci, precisando che i ritardi sono legati al maltempo delle scorse settimane. Pioggia e neve, infatti, hanno reso impossibile lavorare al miglioramento degli spazi esterni.

Bisognerà, dunque, attendere ancora qualche mese, ma quella sul museo paleolitico di Isernia sembra una scommessa vincente: il nuovo allestimento, l’innovativo apparato museologico e il miglioramento della fruizione degli spazi esterni promettono ai visitatori un entusiasmante viaggio indietro nel tempo. D’altro canto, oltre al mammut ormai simbolo della città, il Museo può vantare un dentino di Heidel, il bambino preistorico vissuto 600 mila anni fa, dove ora c’è la città di Isernia.