Il presidente della Regione Molise Donato Toma ha emanato il Decreto numero 11 del 2023 che convoca per domenica 25 giugno 2023, dalle 7 alle 23, e lunedì 26 giugno 2023, dalle 7 alle 15, i comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Molise.

Il Decreto sarà trasmesso ai Sindaci dei Comuni della Regione Molise che ne daranno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni, e

ai Prefetti di Campobasso e di Isernia, al Presidente della Corte d’Appello di Campobasso e al Presidente del Tribunale di Campobasso. L”atto sará pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise .