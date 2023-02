È attesa una grande festa di sport e di amicizia in occasione del Cross dei Calanchi in programma domani a Montenero di Bisaccia.

L’organizzazione materiale dell’evento è curata dalla Podistica Montenero presieduta da Lucio D’Ascenzo, società che conta una trentina di iscritti ed è la new entry delle società tesserate per la Uisp settore di atletica leggera Abruzzo e Molise.

Nella cornice del Parco Bisaccia avranno luogo le seguenti attività: ritrovo alle 10:00, inizio delle gare a partire dalle 11:00 per primi passi C/B (anni 0/5 – 100 metri), primi passi A (anni 6/7 – metri 200), pulcini (anni 8/9 – 300 metri), esordienti (anni 10/11 – 500 metri), ragazzi A/B (anni 12/13 – 800 metri), cadetti (anni 14/15 – 1500 metri) e allievi (16/17 anni – 2500 metri).

Combinando i risultati della gara di Montenero di Bisaccia con quelli di Alanno del 5 febbraio scorso, prenderà forma la rappresentativa regionale Abruzzo e Molise che concorrerà ai campionati nazionali Uisp della specialità corsa campestre in occasione del Cross della Ventricina il 12 marzo a Scerni (per l’occasione in palio anche i titoli nazionali per gli adulti).