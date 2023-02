Share on Twitter

Come da programma del Consiglio Federale della Lega per Salvini Premier, nei giorni scorsi anche in Molise si sono svolti i Congressi delle quattro Sezioni Territoriali (Termoli-Basso Molise; Campobasso-Molise Centrale; Venafro-Valle del Volturno; Isernia-Alto Molise), nonché i due Congressi Provinciali di Campobasso ed Isernia.

Le fasi congressuali della Lega Molise si sono tenute in Campobasso, nella sala convegni del Centrum Palace; dopo gli interventi dei militanti, si è proceduto alla presentazione dei singoli candidati alle rispettive cariche territoriali e provinciali. Quindi, si è proceduto alle relative votazioni che hanno dato i seguenti risultati

1) SEZIONE TERRITORIALE TERMOLI-BASSO MOLISE:

Segretario: BRUNO FRARACCIO;

Direttivo di Sezione: Antonio SELVAGGIO, Pino Luca NUOZZI, Andrea DE SIMONE; STonino POTALIVO;

2) SEZIONE TERRITORIALE CAMPOBASSO-MOLISE CENTRALE:

Segretario: TIZIANA MARTINELLI;

Direttivo di Sezione: Gennaro PERROTTI; Angela PERPETUA; Loredana ROMANO; Mirco PETRUCCIOLI;

3) SEZIONE TERRITORIALE VENAFRO-VALLE DEL VOLTURNO:

Segretario: SIMONE MARTINO;

Direttivo di Sezione: Maria Carmela ROMANO; Alessandro BRUNO;

4) SEZIONE TERRITORIALE ISERNIA-ALTO MOLISE:

Commissario: MARIA COCOZZA.

Inoltre, per la provincia di Campobasso e quella di Isernia sono stati eletti:

1) SEGRETARIO PROVINCIALE di Campobasso: ALESSANDRO PASCALE;

Direttivo provinciale: Diego DALL’AVA; Donato GARGISO; Nicola Francesco Giorgio MARANO; Giovanni MASTRANGELO; Diego SCARANO; Pasquale TIERI;

2) SEGRETARIO PROVINCIALE di Isernia: LUIGI ANTONIO PETRONI;

Direttivo provinciale: Roberto FATTORE; Giovanni IONATA; Marcella SCARAMUZZA.