Terza ed ultima giornata alla Bit di Milano con ancora una fitta agenda di programmi per gli organizzatori. Nell’ultimo giorno di Fiera, quest’oggi, ha fatto tappa presso il padiglione molisano il ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini.

Rimasto piacevolmente colpito non solo dalla riproduzione della cavea del teatro italico di Pietrabbondante, ma anche dal labirinto “esperienziale” con pacchetti visibili tramite un’apposita App.

“Io non capisco” dice Salvini “quelli che vanno a fare le vacanze all’estero. L’Italia ha i posti più belli del mondo: il mare, le aree interne e la cucina migliore al mondo”.

Parole di stima quelle pronunciate dal Ministro a quanti hanno lavorato alla realizzazione dei padiglioni regionali “Sono qui per dire grazie alle amministrazioni, agli operatori, agli imprenditori e ai balneari e per dire a chi può fare qualche giorno di vacanza, facciamole in Italia”.

Per il Ministro alle Infrastrutture non c’è dubbio “il turismo è un’industria e come tale va valorizzata” complimentandosi con il Molise, e l’assessore Cotugno al suo fianco, per l’ottimo lavoro fatto.

La giornata è continuata all’insegna della presentazione dell’intera offerta turistica molisana, con diversi buyer nazionali ed internazionali che hanno voluto vedere da “vicino” l’offerta proveniente dal Molise.

Tante novità quest’anno, compreso il week end del carnevale europeo ad Isernia dal 23 al 26 febbraio, per valorizzare e promuovere la storia della regione.

Sold out per le strutture ricettive e pacchetti tutti venduti. Altra novità è lo spazio dedicato al Turismo Verde della Cia agricoltori del Molise, che ha partecipato alla Bit nel padiglione molisano con 12 aziende agrituristiche e con un’ offerta diversificata a seconda del soggiorno scelto.