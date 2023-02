È stato portato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Campobasso un uomo rimasto incastrato con una gamba in un montacarichi. È accaduto oggi pomeriggio a Pietracatella. Il lavoratore, di circa 40 anni, impegnato in lavori per l’abitazione di famiglia, sembra abbia perso l’equilibrio restando così incastrato nell’ascensore industriale. Sul posto il 118 Molise e i Vigili del Fuoco di Campobasso e Santa Croce di Magliano. Il ferito, è stato sottoposto ad un intervento ortopedico urgente a causa delle gravi lesioni riportate alla gamba.