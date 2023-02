Riscatta prontamente lo stop di Alba Adriatica ed ottiene il terzo referto rosa nelle ultime quattro gare disputate la Ennebici Campobasso che si isola al quarto posto in classifica nel torneo di serie D, imponendosi nel recupero dell’undicesimo turno ad Ortona in un match che vede il quintetto del capoluogo di regione partire subito forte (11-0) ed avere dalla propria sempre un vantaggio da tre possessi in su con un rientro sino ai meno sei degli ortonesi nel terzo periodo, subito suturato ed ampliato sino al +11 del 30’. Nell’ultimo periodo, i campobassani accelerano ulteriormente e vanno a prendersi il successo di diciotto con, sul finale, in campo un 2006 e due 2007.

«I ragazzi sono stati davvero encomiabili per come hanno interpretato la contesa – argomenta a referto chiuso il coach Rosario Filipponio – perché siamo riusciti ad avere sempre il pieno controllo della contesa. È stata una partita di sostanza con buone note anche dai nostri giovani con Pilla, Manes e Rocco che hanno fornito ottime risposte. Questa gara, peraltro, ci prepara nel miglior modo possibile verso il prossimo impegno».

Sabato, a Vazzieri, l’Ennebici andrà ad ospitare il Lanciano per provare a rinsaldare la quarta posizione ed entrare nel trittico che, con Nereto sempre in casa e Pineto in esterna, potrà disegnare al meglio il prosieguo di stagione per i biancoblù.

PGS INTREPIDA ORTONA 52

ENNEBICI CAMPOBASSO 70

(11-24, 29-37; 39-50)

ORTONA: Staniscia, Tenisci, Civitarese 7, Cacciagrano 2, Piserchia 8, Corte, Borromeo 14, Di Sabatino 19, Nasini 2. Ne: Valente. All.: Mastrangelo.

CAMPOBASSO: Paravati 3, Marinelli 12, Pilla M. 2, Singh 33, Manes, Cefaratti L. 9, Brienza An. 9, Bozza, Rocco S. 2. All.: Filipponio.

ARBITRI: Acronzo (Teramo) e Valletta (Pescara).

Fonte: Ufficio stampa