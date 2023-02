Sarà eseguita domani l’autopsia sul corpo di Amalia Rago, la donna di Montecilfone trovata senza vita nel bagno di casa sua, uccisa molto probabilmente dal fumo sprigionato da un incendio scoppiato nell’appartamento di via Vicenza.

Al momento del rogo oltre alla 71enne c’era anche il marito, che però si è salvato ed è ricoverato in ospedale. Incrociando il suo racconto, con gli elementi raccolti dai tecnici dei vigili del fuoco che indagano sull’accaduto, si risalirà alla causa che ha provocato le fiamme. Poi la relazione del patologo incaricato dal magistrato di Larino, Ilaria Toncini, dovrà sgomberare il terreno da ogni dubbio.

Intanto, un altro incendio si è innescato nella campagna circostante Ripabottoni e ha avvolto nel fuoco una rimessa di fieno.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, mandando in cenere più di 150 rotoballe che erano accatastate nella struttura.

L’incendio è durato diverse ore ed era visibile a centinaia di metri di distanza, per le lingue di fuoco alte una decina di metri.

Sul posto hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco arrivati da Santa Croce di Magliano, che hanno dovuto circoscrivere l’incendio per evitare che si propagasse dal capannone in cemento e lamiera alla casa dei titolari della struttura, distante poche decine di metri.

Su questo episodio indagano i carabinieri di Casacalenda, per quanto di loro competenza. Quando l’incendio è stato spento, è apparso chiaro il danno provocato e stimato in diverse migliaia di euro