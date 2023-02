La multiutility di Hera ha aperto uno sportello in via Garibaldi, 2 il primo sportello in Molise. Fra le proposte, forniture energetiche green a prezzo fisso e soluzioni per ridurre i consumi, con un forte impatto sulla lotta ai cambiamenti climatici.

Un nuovo sportello per nuove opportunità di energia pulita e risparmio

Le proposte del Gruppo Hera per la gestione sostenibile dell’energia arrivano anche in Molise, con l’apertura dello sportello di Campobasso, in via Via Garibaldi, 2. In un momento di particolare delicatezza sui mercati dell’energia, lo sportello rappresenta per i cittadini un’importante opportunità. Da un lato, perché amplia la possibilità di scelta nella fornitura di gas ed energia elettrica, mettendo a disposizione l’esperienza Hera nella costruzione di offerte innovative. Dall’altro, perché rende accessibile una vasta gamma di soluzioni per accompagnare le famiglie nella transizione verso stili di vita più sostenibili, puntando su energia pulita e risparmio.

La capillare presenza Hera lungo l’asse adriatico

Lo sportello, il primo in regione, integra una capillare presenza lungo l’asse adriatico. Il Gruppo è infatti presente con 22 sportelli nelle Marche, 25 in Abruzzo e 5 in Puglia, focalizzati nella provincia di Foggia.

Energia green anche a prezzo fisso, per proteggersi dai rialzi

All’interno dello sportello i clienti potranno, innanzitutto, conoscere le soluzioni di fornitura gas ed energia elettrica 100% green. Vale a dire con la certificazione, per l’energia elettrica, della provenienza da fonte rinnovabile, e per il gas, della compensazione dell’impatto attraverso l’acquisto di crediti di carbonio che sostengono progetti internazionali di riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera.

Fra le offerte anche PiùControllo Flat, l’offerta a prezzo fisso per 12 mesi in grado di proteggere da possibili rialzi del mercato, particolarmente interessante in contesti altamente volatili come quello attuale. La proposta prevede anche uno sconto sul prezzo della componente energia di luce e gas del 20%.

Fino a fine febbraio promo nuovi clienti

Fino alla fine di febbraio, tutti i nuovi clienti di Campobasso che attiveranno un contratto gas e luce, potranno fruire di una speciale promozione: uno sconto di 30 € per il gas e 30 € per l’energia elettrica.

Non solo forniture, ma anche soluzioni per l’efficienza energetica

Nella visione Hera però il risparmio passa soprattutto attraverso l’abbattimento dei consumi, strumento peraltro fondamentale per ridurre ulteriormente le emissioni di gas climalteranti e generare comportamenti più consapevoli nei cittadini. E’ per questa ragione che presso lo sportello di via Garibaldi sarà possibile acquistare, rateizzando in bolletta la spesa, numerose soluzioni per l’efficienza energetica.

Le soluzioni per riscaldamento e climatizzazione domestica

Fra queste quelle che riguardano riscaldamento e climatizzazione domestica: Hera Caldaia (caldaie a condensazione) ed Hera Clima (climatizzatori), che danno l’opportunità di acquistare apparati ad alta efficienza con un sensibile riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2. Inoltre, in entrambi i casi è possibile beneficiare dello sconto immediato in fattura, grazie alle cessioni dei crediti fiscali previste dalla normativa: del 65% per Hera Caldaia e del 50% per Hera Clima.

Con Hera fotovoltaico parte attiva contro i mutamenti climatici

Il nuovo sportello sarà anche il luogo in cui le famiglie potranno trasformarsi da semplici consumatori a produttori di energia pulita e rinnovabile, dunque parte attiva nella lotta globale ai mutamenti climatici. Ad esempio, attraverso il pacchetto chiavi in mano Hera Fotovoltaico, che prevede una soluzione su misura per l’installazione dei pannelli fotovoltaici garantiti 25 anni, beneficiando dello sconto in fattura del 50%, sempre grazie alla cessione del credito prevista dall’Ecobonus.

Diario dei consumi: confrontare i propri consumi per ridurli

L’abbattimento dei consumi comunque discende anche da un uso consapevole e intelligente dell’energia ed è per questo che Hera, invia ad ogni cliente, dopo l’emissione bolletta, il Diario dei consumi, un report digitale gratuito, dove i consumi della famiglia vengono messi a confronto con quelli aggregati di altri clienti domestici con caratteristiche di consumo simili, in modo da mostrare i margini di miglioramento nell’utilizzo dell’energia.

Soluzioni per la mobilità sostenibile

Sempre in tema di sostenibilità, uno spazio particolare dell’offerta Hera sarà riservato alle soluzioni per la mobilità sostenibile, che vanno dalla possibilità di acquistare una e-bike o un monopattino elettrico, con pagamento rateale direttamente in bolletta all’installazione di wall box domestiche o aziendali per la ricarica di veicoli elettrici.

“Da Hera un servizio multicanale, ma rimane centrale la relazione umana”

“Anche se offriamo una rete di assistenza e operatività remota basata su un call center gratuito e dedicato, una piattaforma web e l’app My Hera siamo fermamente convinti del valore della relazione umana”, spiega Alfonso De Pellegrino, Responsabile vendite area centro sud Hera Comm. “Sappiamo infatti quanto, soprattutto in questa fase, sia difficile per i clienti comprendere i meccanismi dei mercati energetici e dunque il valore che assumono consulenza e contatto umano per scegliere la fornitura più adatta alle proprie esigenze, più conveniente e, al contempo, più rispettosa dell’ambiente. E’ questo approccio che ci guiderà anche in questa nuova avventura in Molise”.

L’operatività di sportello e gli orari di apertura

Presso lo sportello di Campobasso sarà possibile sottoscrivere contratti ed effettuare ogni operatività legata alla fornitura (come, ad esempio, volture, aumenti di potenza, ecc.). Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.