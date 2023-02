La parola diverso è l’essenza della vita è la parola uguale che non esiste, questo è il messaggio che gli studenti dell’Istituto comprensivo “Oddo Bernacchia hanno scritto su un cartellone per rispondere ai tanti haters che tutti i giorni in rete attaccano e offendono nascondendosi dietro a un monitor, quelli che chiamiamo leoni da tastiera.

Il cyberbullismo è un fenomeno in crescita, il bullo o un gruppo attraverso cellulari e computer riescono a infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi , con l’obiettivo di danneggiare un loro coetaneo incapace di difendersi.

Episodi del genere spesso nascono all’interno dell’ambiente scolastico.

Questo ha spinto l’istituto comprensivo “Oddo Bernacchia” di Termoli in collaborazione con il Lions Club Host a promuovere un convegno dal titolo “Utilizzo consapevole della tecnologia: luci e ombre della rete”, perchè il mondo di internet non va demonizzato ma bisogna saper navigare al suo interno e riconoscerne i rischi, un ruolo importante nella difesa sono la scuola ma anche le famiglie.

Tra i relatori presenti ha partecipato Simone Terreni sul tema “Le menti visionarie e le potenzialità della rete”.

È importante sensibilizzare i giovani sui rischi e informare sugli strumenti di difesa e chiedere aiuto al personale scolastico, alle famiglie e alle autorità, perché contrastare il fenomeno del cyberbullismo deve riguardare tutti per poterlo vincere.