È stata eseguita oggi l’ autopsia su Sara Gentile, la donna di 45 anni di Campomarino deceduta per Covid lo scorso ottobre, la cui riesumazione è stata disposta dalla Procura di Larino, dopo la denuncia presentata dai famigliari.

Sull’episodio è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo e sul registro degli indagati sarebbero stati iscritti i nomi di due medici molisani.

L’esame eseguito dal medico legale Cristian D’Ovidio dell’Università di Chieti si è svolto all’interno della camera mortuaria del cimitero di Campomarino.

L’autopsia servirà a chiarire le cause della morte e per chiarire se ci siano stati ritardi e negligenze nelle cure ricevute in ospedale che possano aver peggiorato il quadro clinico della donna.

Sara Gentile assistente sociale, viveva a Campomarino con il marito e i figli ed era molto conosciuta e ben voluta anche per il suo l’impegno come volontaria nei City Angels.