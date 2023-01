È stato presentato lo scorso 3 gennaio al teatro Italo-Argentino di Agnone il cortometraggio ‘Il Duello’, diretto da William Delli Quadri e prodotto da “Moscacieca”. Girata completamente in Alto Molise, l’opera in chiave western racconta la storia di un cacciatore di taglie alla ricerca di un bandito.

Il corto è impreziosito dalle musiche originali realizzate dal compositore di Casalciprano Alessio Tancredi. “Il brano dal titolo ‘One Eye Frankie’ destinato a ‘Il Duello’ – ha spiegato Tancredi – è stato prodotto tenendo in considerazione le sonorità tipiche della musica country e non solo. Abbiamo utilizzato sia strumenti caratteristici e sia strumenti ed oggetti realizzati appositamente per la musica del corto, favorendo e alimentando la creatività compositiva. La selezione degli strumenti – ha continuato il compositore – è il risultato di una scelta basata sull’immedesimazione in un’esperienza di visione totalmente fantasiosa. In altri termini, abbiamo inserito tutti gli elementi ritmici e melodici che sono presenti ormai nell’immaginario collettivo e che disegnano probabilmente in maniera oggettiva un’ambientazione western”.

Produzione e registrazione audio sono state interamente realizzate presso il “VdA Studio Recording” di Larino con la collaborazione di maestranze molisane. Alla voce Fabrizio Russo, alle chitarre Davide e Leo D’Elia, alla ghironda Antonio Scioli e alle percussioni Graziano Carbone e Paolo Giarrusso. Il brano “One Eye Frankie” è disponibile su tutte le piattaforme online.