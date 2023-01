TOMBESI 5

CLN CUS MOLISE 10

Tombesi Ortona: Dragani, Misci, Oliva, Mariani, Mejzini, Bechchiki, De Iure, Nervegna, Ciccotelli, Paoletti, Ferrante, Monaco.

Cln Cus Molise: Piscitelli, Lenoci, Ferrara, Migliorini, Minervini, Serrecchia, Spina, Palamaro, Natham, Sabia, Polisena. All. Di Stefano.

Arbitro: Onesti di Pescara. Crono: Verardi di Vasto.

Marcatori: Nervegna (3), Ferrante, Mejzini, Nathan (4), Lenoci (3), Sabia (3).

Comincia con un successo il 2023 del Cln Cus Molise under 19 che vince a Ortona e consolida il primo posto in classifica generale a punteggio pieno. Una sfida che i ragazzi di Antonio Di Stefano hanno affrontato nella maniera migliore possibile e sono riusciti ad imporsi trascinati dalle reti di Nathan, Lenoci e Sabia, autori rispettivamente di quattro e tre reti a testa. Nel primo tempo, viste anche le dimensioni del campo ridotte, le occasioni da rete sono state molte. Chiusa la frazione avanti 6-3, nella ripresa il Cln Cus Molise subisce il ritorno parziale della Tombesi che si porta sul 7-5. Negli ultimi 5’ di gara, però, la capolista riesce ad allungare in maniera definitiva e a portare a casa tre punti pesanti. “Rientrare dopo le feste non è mai facile – afferma al termine del confronto il tecnico del Cln Cus Molise Di Stefano – i ragazzi si sono fatti trovare pronti al cospetto di una Tombesi che non ha mai mollato. Siamo stati bravi a non complicarci la vita e ad impedire il loro ritorno. Dopo l’amarezza di coppa la squadra ha ripreso il cammino senza macchia del campionato. Ora continuiamo a lavorare per farci trovare pronti al prossimo impegno interno contro il Chieti”.