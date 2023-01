Danni arrecati alle foreste da incendi e calamità naturali, il Comune di Trivento aderisce al Piano regionale per la prevenzione. Nell’ultima seduta di Giunta, con tutti i componenti presenti, l’esecutivo del Comune di Trivento ha demandato al sindaco Pasquale Corallo alla presentazione della manifestazione di interesse per l’adesione al Piano regionale per interventi di prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici e miglioramento della stabilità ecologica dei soprassuoli forestali. Lo scorso mese di dicembre, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale, la Regione Molise ha approvato il bando per attivare un’azione unitaria e di sistema al fine di massimizzare l’efficienza delle risorse finanziarie e l’efficacia delle azioni attivabili, per tutelare il patrimonio forestale regionale. L’obiettivo è anche quello di garantire al contempo lo stato di salute e la tutela del capitale naturale, intervenendo sulle criticità e vulnerabilità del settore, prevenendo e contenendo i danni al patrimonio causati da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici e i conseguenti impatti socioeconomici alle comunità locali delle aree montane e rurali.