Sarà celebrata domani, giovedì 5 gennaio, a Bonefro una messa in suffragio di Tony Vaccaro, il fotografo italo-americano, originario del paese molisano, morto lo scorso 30 dicembre a New York pochi giorni dopo aver compiuto 100 anni. Lo annunciano i parenti di Vaccaro. La messa si terrà bella chiesa di San Nicola alle 17. La cerimonia funebre a New York è invece prevista per oggi, 4 gennaio.