L’associazione “Centro storico Trivento” ha bissato la visita guidata dell’abitato antico e del museo diocesano. Nel pomeriggio di ieri, 1° gennaio 2023, la nuova associazione “Centro storico Trivento”, guidata da Francesco Panzetti, ha bissato la visita guidata nel nucleo antico della città e nel museo diocesano. Ad aprire le porte della storia di Trivento è stata l’archeologa Silvia Santorelli: diverse le tappe del programma con inizio nella piazza centrale del paese e poi a salire per la scalinata di San Nicola, Largo Porta Maggiore e fino piazza Cattedrale, dove don Mimì Fazioli ha dato la possibilità di ammirare il museo diocesano. Il percorso si è concluso con la visita della Cripta in Cattedrale. Presente anche il presidente dell’associazione “Un Filo che Unisce”, Michela Anziano, che ha illustrato i lavori realizzati ad uncinetto, come il bellissimo quadro del paese, disposto sulla Fontana maggiore, poi il famoso Albero di Natale e, per concludere, il presepe allestito nella Cripta.