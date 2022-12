Molise fanalino di coda in Italia per la crescita del Prodotto interno lordo (Pil), +4,3% rispetto al 2020. Lo rileva l’Istat. Nel 2021, il reddito disponibile delle famiglie, misurato a prezzi correnti, ha segnato per il complesso dell’economia nazionale una crescita del 3,7% rispetto al 2020. Più intensa della media nazionale è risultata la crescita nel Mezzogiorno (+4,1%), dove il reddito è stato sostenuto dalla dinamica dei redditi da lavoro dipendente e delle prestazioni sociali, in particolare dal ‘Reddito di cittadinanza’ e dalle misure di contrasto alla pandemia. Aumenti superiori alla media nazionale si sono registrati per Basilicata (+4,9%), Puglia (+4,6%), Campania (+4,4%), Sardegna (+4,2%) e Abruzzo (+3,9%), mentre in Calabria (+3,6%), Sicilia (+3,5%) e Molise (+3,3%) l’incremento è risultato inferiore alla media nazionale