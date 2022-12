Nuovi problemi di salute per l’arcivescovo di Campobasso Giancarlo Bregantini. Nella giornata di ieri in seguito alle prime indagini cliniche eseguite dall’equipe di Cardiologia dell’ospedale Cardarelli, è stato operato per essere sottoposto a Coronarografia e quindi all’impianto di un pace-maker di sicurezza – riferiscono dalla Curia – per consentirgli di continuare la sua attività a pieno ritmo al più presto”. Il vescovo ha espresso la sua “infinita gratitudine” ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari tutti, benedicendo per l’assistenza ricevuta. Bregatini già stato ricoverato a fine settembre per una decina di giorni al Neuromed di Pozzilli dove aveva subito un primo intervento neurochirurgico per eliminare un ematoma. Nei giorni scorsi poi si era necessario il nuovo ricovero, stavolta al Cardarelli.