Io ti spezzo le braccia. Ti prendo per il collo e ti appendo come polli. Tu non sei un bambino come gli altri, sei un animale. Io ti ammazzo. Io non sono grassa come te.

Sono queste solo alcune delle frasi che una maestra avrebbe rivolto a un suo alunno, un bambino di 4 anni della Giovanni XXIII di San Lazzaro, a Isernia.

Crisi di pianto, incubi che lo svegliavano durante la notte e una costante paura che ha portato il piccolo a isolarsi. Tutto quello che a una mamma non può sfuggire. Così è andata a scuola e ha visto con i propri occhi la maestra che metteva a testa in giù suo figlio e gli dava uno schiaffo.

Ha denunciato e i Carabinieri di Isernia hanno attivato il codice rosso: l’insegnante è stata sospesa dall’insegnamento per quattro mesi.

Nel corso della conferenza stampa il procuratore Carlo Fucci ha voluto ribadire all’opinione pubblica quanto le forze dell’ordine siano vicine ai cittadini, che devono avere fiducia e denunciare episodi simili.

“Sono convinto che bisognerebbe prevedere un periodo di riposo per gli insegnanti che sono a contatto con i bambini soprattutto. E sono necessarie misure preliminari per valutare l’idoneità degli insegnanti prima dell’immissione in ruolo – ha detto in conferenza stampa il procuratore Carlo Fucci -. Certo, le telecamere aiuterebbero, è facile dirlo, ma trattandosi di minori sarebbe un problema complesso da gestire ed è una decisione che spetta comunque alla politica”.

Oltre quaranta gli episodi registrati dai Carabinieri di Isernia. “Mi sono rimaste impresse le frasi della maestra che incitava i compagni di classe del bambino alla violenza contro di lui – ha detto il colonnello Vincenzo Maresca, comandante provinciale dei Carabinieri di Isernia -. La violenza fisica non ha procurato lesioni gravi quanto la violenza psicologica della maestra che invitava i compagni di classe alla vendetta”.