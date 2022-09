“Tre intensi anni al fianco dei molisani. Ho fatto solo piccole cose, ma tutte con grande cuore e umiltà. Resterò per sempre legato a questa terra buona e alle persone, tutte gentili e tenaci.” Con queste parole di affetto e stima verso i molisani il Tenente Colonnello Mennilli lascia Campobasso per assumere l’incarico di Comandante del Reparto Operativo dell’Arma di L’Aquila, in quella che sarà la sua nona sede di servizio.

L’Ufficiale è originario di Chieti, sposato e padre di due figli. In servizio nei Carabinieri dal 1993, ha iniziato la sua carriera militare come insegnante nella Scuola Sottufficiali Carabinieri di Velletri, per poi essere impiegato in funzioni di staff al Comando Legione di Chieti e in incarichi di comando a Cosenza, Comacchio e Mestre. Nel 2019 ha assunto l’incarico di Comandante del Reparto Operativo di Campobasso. Laureato in Scienze Politiche e in Giurisprudenza, con lode, specializzato in Diritto Amministrativo, con lode, è abilitato all’esercizio della professione di avvocato. Autore di saggi di carattere storico relativi alla storia amministrativa dell’età contemporanea, nel 2014 ha pubblicato il volume “L’insediamento dei Reali Carabinieri nei Tre Abruzzi”.

All’Ufficiale superiore sono giunte le congratulazioni per il nuovo incarico dal Comandante e i più fervidi auguri di buon lavoro e mille fortune da tutti i carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso.