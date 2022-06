Share on Twitter

Promuovere la musica in tutte le sue forme, far diventare le città aderenti palcoscenici naturali dove ascoltare e ballare ogni tipo di composizione.

Torna per il secondo anno a Termoli “La Festa della Musica” giunta ormai alla sua ventottesima edizione.

Un’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale tramite l’assessorato alla Cultura e in collaborazione con la Pro Loco.

Termoli ha chiesto e ottenuto che l’evento si tenesse nella città adriatica venerdì prossimo, 17 giugno. Come di consueto la festa della musica si tiene il 21 giugno con l’arrivo ufficiale dell’estate ma, per quest’anno, il comune diTermoli ha chiesto e ottenuto che l’evento si tenesse nella città adriatica venerdì prossimo, 17 giugno.

Sarà una grande festa che vedrà musicisti e dj dislocati in diverse zone del centro che diventerà una città itinerante della musica.

“Ringraziamo – ha spiegato l’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile – tutti i commercianti che anche questa volta hanno aderito all’iniziativa.

Sarà una grande serata dedicata alla musica grazie alle performance dei dj ed ai concerti che si terranno nelle diverse zone del centro. La Festa della Musica si tiene a Termoli per il secondo anno e mira a diventare un appuntamento fisso dell’estate termolese”.

“La Festa della Musica” è nata il 21 giugno del 1982 per volere del Ministero della Cultura francese, in Europa invece è arrivata tre anni più tardi, nel 1985 quando l’evento si è celebrato in tutto il continente.

In Italia poi “La Festa della Musica” è arrivata nel 2016 grazie all’impegno dell’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica con la presenza del Ministero dei Beni Culturali.

Prima della pandemia furono 700 le città italiane che hanno aderito all’evento. Insieme al MIC (Ministero dei Beni Culturali) collaborano all’evento la SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), l’aipfm (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) e Rappresentanza Italia.