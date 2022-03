Ad un anno dalla scomparsa del sacerdote don Franco Fantini, è stata celebrata una messa nel Santuario dedicato a San Giuseppe Moscati, a Forlì del Sannio.

Ha officiato la celebrazione il parroco di Forlì, don Marco, con la partecipazione di don Giuliano Lilli e del diacono Emilio Cioffi.

Fedeli e devoti di San Giuseppe Moscati, in gran numero, hanno partecipato al rito commemorativo.

Molto toccante l’omelia di don Giuliano Lilli che ha ricordato quanto nel mondo ci sia bisogno di fede e di perdono. “L’uomo senza una strada guidata dal Signore si perde (vedasi la guerra in atto)…..

– ha dichiarato la docente Iliana Onesti presente alla funzione – Laddove si debba perdonare sempre… subentra un percorso di non ritorno che distrugge quanto era manifestazione della perfezione divina. Don Lilli ricorda la grande fede di don Franco, nonché la sua infinita devozione per la Madonna. Non a caso è morto il 22 marzo, anniversario dell’apparizione della Madonna a Castelpetroso. E che dire di San Giuseppe Moscati quando afferma che solo la fede ha cambiato, nei secoli, e salvato l’umanità. Per il santo il binomio fede/scienza è ineludibile: un corpo malato va curato sì con la medicina, con la scienza… ma più di tutto ha bisogno d’ amore, quell’amore che il medico santo (Moscati) ha profuso per tutta la vita nei riguardi dei malati, nei quali vedeva Cristo”.

Ha concluso la cerimonia il diacono Emilio Cioffi, ricordando la grande umanità e carità che contraddistinguevano l’operato di don Franco, il quale ha voluto realizzare un sogno, riuscendoci: la costruzione del santuario in onore di San Giuseppe Moscati a Forlì del Sannio che da circa 30 anni è una bella realtà, dove tantissimi fedeli, da ogni dove, ogni anno si recano per venerare il grande medico/santo

San Giuseppe Moscati.

Grande successo della cerimonia, trasmessa anche in streaming.