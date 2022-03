Share on Twitter

A partire da questo pomeriggio, Pescolanciano ospiterà una famiglia in fuga dalla guerra in Ucraina. Si tratta di una madre e dei due suoi bambini che il Municipio del centro altomolisano, in collaborazione con l’associazione “Il Girasole”, ha deciso di accogliere.

“Pescolanciano grazie alla estrema solidarietà e disponibilità della famiglia Barile, darà concretezza alla vicinanza al popolo ucraino ospitando nella comunità una famiglia formata da mamma e due bambini. – ha commentato il Sindaco, Manolo Sacco – Grazie di cuore a tutti, invito ancora di più i miei compaesani ad unirsi per continuare in questo percorso.”