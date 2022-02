Share on Twitter

Un moderno e funzionante impianto di amplificazione, necessario per la chiesa, ma soprattutto per le messe all’aperto e le processioni, è stato donato alla locale parrocchia dalla società Polisportiva di Chiauci. Don Francesco, il parroco di Chiauci, ha pubblicamente ringraziato la Polisportiva per la donazione, ripromettendosi di farlo pubblicamente anche davanti ai fedeli nella messa di domenica.