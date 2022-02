Alfredo Ricci, sindaco di Venafro, ha espresso il suo ringraziamento all’esercito per quanto fatto dall’equipe dei sanitari militari che hanno effettuato 155 vaccinazioni domiciliari: “Stamattina è stato concluso un ulteriore ciclo di vaccinazioni a domicilio. Complessivamente in questa fase i cittadini che hanno beneficiato dell’intervento a domicilio, avendone fatta richiesta perché impossibilitati a recarsi presso l’hub vaccinale, sono stati a Venafro 155, quasi tutti destinatari di terze dosi, tranne quattro, a cui è stata somministrata la seconda dose, e uno solo per la prima dose. Voglio ringraziare il team dell’Esercito che ha garantito questo importante servizio in favore della nostra comunità. Il Comune ha garantito che la Polizia Municipale accompagnasse i sanitari dell’Esercito presso ciascuna abitazione, onde rendere più celere il lavoro. Nel frattempo prosegue lo splendido lavoro del team vaccinale operativo presso il SS. Rosario. Grazie all’impegno incessante di medici e infermieri, portato avanti ormai da un anno, con la collaborazione degli operatori del SS. Rosario, con il coordinamento del Dipartimento Prevenzione diretto dalla dottoressa Carmen Montanaro e la supervisione della Direzione Generale e Sanitaria Asrem, stiamo procedendo in maniera incessante in un servizio a favore della popolazione gestito in maniera impeccabile. Come amministrazione comunale restiamo in prima linea per aiutare a gestire le criticità, continuando nell’azione di raccordo tra cittadini e Asrem, consapevoli che il lavoro di squadra ordinato e organizzato sia un’ulteriore arma per combattere contro il virus”.