Diversi i controlli disposti dai Carabinieri del Comando provinciale di Campobasso per verificare la sicurezza suoi luoghi di lavoro e il rispetto delle norme igienico – sanitarie.

I militari della Compagnia di Bojano, insieme a quelli del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno sanzionato due attività che operano nel settore caseario dell’area matesina. In un’azienda, con circa 20 dipendenti,4 lavoratori non risultava essere in regola con la formazione sulla sicurezza e sui rischi per la salute. L’attività è chiusa ed è stata comminata un’ammenda di quasi 5700 euro. Il titolare è stato denunciato.

La seconda azienda, più piccola, è risultata invece gravemente carente delle condizioni igienico – sanitarie per la conservazione degli alimenti e per la pulizia. Il titolare è stato sanzionato con una multa di 2.000 euro e l’attività sospesa.

I controlli dei Carabinieri della Compagnia matesina, già da tempo indirizzati sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nel settore della sicurezza alimentare – fanno sapere dal Comando provinciale di Campobasso – proseguiranno nelle prossime settimane, per garantire ai cittadini la fruizione di alimenti in regola e prodotti secondo norme, nonché arginare il sempre più dilagante problema connesso agli infortuni sui luoghi di lavoro, che deve essere fonte di sostentamento familiare e non pericolo per la propria incolumità conseguente a negligenza se non addirittura dolo”.