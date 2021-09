Nella notte tra l ’11 e il 12 settembre, nel centro cittadino del comune di Campobasso, la Sezione Polizia Stradale del capoluogo ha effettuato un mirato servizio di controllo nel corso del quale è stato fermato uno studente del posto il quale era alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico risultato di 0,62 g/l, mentre a un altro automobilista è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,12 g/l . Ad entrambi è stata ritarata la patente di guida.

Notevole è stato l’impegno della Polizia Stradale durante l’estate dal 1 luglio ad oggi.

Sono state contestate 841 infrazioni al codice della strada di cui 10 riguardano la guida in stato di ebbrezza, dalle 170 pattuglie messe in strada, 8 servizi svolti in Autostrada per il controllo dei mezzi pesante unitamente al personale della Motorizzazione e numerose scorte al trasporto dei vaccini.

Rilevati 15 incidenti di cui 1 mortale.