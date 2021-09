Il Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia di Larino, organizza nelle giornate di Mercoledì 8 c.m. in Piazza Duomo, dalle ore 17 alle ore 19, e di Giovedì 9 c.m. in Viale G. Cesare dalle ore 10 alle ore 12, nel comune di Larino, un banchetto di raccolta firme per il Referendum di Riforma della Giustizia, parteciperanno dirigenti di partito.

Fratelli d’Italia sostiene quattro quesiti referendari sui sei proposti e riguardano:

1) Riforma del Consiglio Superiore della Magistratura: Ogni magistrato ha diritto a candidarsi al CSM, senza scendere a patti con nessuno. Fermiamo lo strapotere delle correnti.

2) Responsabilità diretta dei Magistrati: Diamo ai cittadini il diritto a farsi risarcire direttamente dal magistrato che ha sbagliato. Chi sbaglia paga.

3) Equa valutazione dei Magistrati: Per una magistratura democratica, troppo facile giudicarsi da soli!

4) Separazione delle carriere dei Magistrati: Per un giudice veramente terzo, per la verità parità processuale. Basta cambi di casacca tra giudici e pubblici ministeri.