L’ ultimo saluto all’insegnante di Trivento Gabriella Campo. Le parole commosse di Tullio Farina. “Addio cugina di sempre, compagna inseparabile dell’infanzia e della gioventù – scrive Farina- te ne sei andata in punta di piedi sebbene nel corso della tua vita e della tua professione sei sempre stata la protagonista principale. Maestra esemplare, ricca di iniziative e di proposte didattiche hai sempre dato il meglio di te stessa nella formazione degli alunni che oggi piangono per la tua immatura dipartita sapendo di aver perso un punto di riferimento importate ed un esempio da imitare. Chi potrà mai dimenticare tutti gli spettacoli come quelli di ” Forza venite Gente”, le varie rappresentazioni teatrali e le manifestazioni e dei vari zecchini d’oro finalizzati alla crescita e allo sviluppo delle potenzialità degli alunni. Eri il perno centrale di ogni manifestazione scolastica e culturale promosse anche da altre associazioni. Insieme alla tua carissima amica, Concetta Bove, che oggi incontrerai in cielo hai vivacizzato ed acculturato ancor più il mondo della scuola. Sei stata maestra ideale, hai saputo cogliere a pieno i problemi di ogni alunno, trovando una soluzione adeguata per essi. La tua sensibilità ha fatto sì che ogni alunno fin dal primo giorno di scuola si è sentito sicuro e forte per affrontare il viaggio scolastico che lo preparava alla vita . Ancora oggi non solo tantissimi alunni, ma soprattutto i loro genitori benedicono Dio per averti incontrato durante il percorso dei loro figli. Dotata di una forte personalità non hai mai permesso a nessuno di potere cambiare o modificare quello che ritenevi giusto ed hai sempre combattutto per la buona riuscita dei progetti proposti. Insomma sei stata una insegnante con eccelse ed indiscutibili doti. Sicuranmente mancherai e sarai ricordata sempre da molti, ma in modo particore da me che ho vissuto l’infianza e la gionventù con te. Infatti come potrò dimenticare quando da piccoli giocando a fare il barbiere e la parruchiera ci scombinammo tanto che alla fine il vero barbiere; dante Berardinelli , dovette poi rasarci a zero ? E di quel pettine che bagnavamo di nascosto dentro la conca dove nostra nonna ci beveva ? E in ultimo come dimenticare l’incidente automobilistico sulla rotonda di Ingotte che stava per trasformare un matrimonio in un funerale con tutte le risate per la conclusione finale? Perciò carissima cugina di sempre, te ne vai solo fisicamente, ma resterai sempre nel mio cuore e nella mente in ogni momento della vita che mi resta ancora da vivere. Il tuo ricordo – chiude Tullio Farina- aleggerà sempre in quanti ti hanno stimata, apprezzata e voluto bene. Addio Gabriella, il mio bene ti accompagnerà anche in cielo”.