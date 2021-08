L’obiettivo è la riapertura dell’anno scolastico in presenza e sicurezza. A dirlo sono gli addetti ai lavori, sindacati e rappresentanti istituzionali. Il parlamentare del Movimento 5 Stelle Antonio Federico ha reso noto che sul sito del Ministero dell’Istruzione sono state pubblicate le graduatorie relative all’avviso pubblico da 270 milioni di euro destinati agli enti locali: circa 200 milioni per lavori di edilizia leggera e 70 milioni per l’affitto di spazi dedicati alla didattica. Si tratta di fondi che rispondono alle richieste avanzate da Comuni e Province che hanno risposto al bando.

Al Molise sono destinati 3.866.576 euro distribuiti ai due enti provinciali di Campobasso e Isernia oltre che a 25 Comuni che hanno risposto all’avviso pubblico e sono stati ammessi al finanziamento ottenendo il totale di quanto richiesto.

“Sono fondi – ha spiegato Federico – da utilizzare per realizzare più aule, spazi dedicati alla didattica migliori e più numerosi, per il noleggio di strutture modulari, messa in sicurezza e adeguamento di quanto già c’è, insomma tutto quanto necessario per la per supportare gli studenti rispettando il loro diritto allo studio” Sul tema è intervenuto anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina: “Ciò che ci è stato confermato come contributo dal Governo per gli affitti delle scuole – ha dichiarato – ci permetterà di rendere più efficienti i servizi per alunni e famiglie in città, attraverso un’organizzazione logistica delle strutture scolastiche che, per ovvie ragioni, nel periodo della pandemia è stata necessariamente più complessa da attuare”.

Questo il dettaglio dei fondi assegnati agli enti molisani, diviso per tipologia di intervento e in base al posto che occupano in graduatoria.

Affitto di locali e spazi e relative spese di conduzione

Provincia di Isernia: 265.000 euro;

Comune di Campobasso: 238.277;

Comune di Campomarino: 42.000;

Comune di Portocannone: 5.000.

Tot: 550.277 euro

Lavori di adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico

Provincia di Campobasso: 180.000 euro;

Provincia di Isernia: 200.000;

Comune di Campobasso: 178.000;

Comune di Termoli: 200.000;

Comune di Agnone: 200.000;

Comune di Petacciato: 200.000;

Comune di Sant’Elia a Pianisi: 25.000;

Comune di Castropignano: 40.000;

Comune di San Giacomo degli Schiavoni: 24.500;

Comune di Santa Croce di Magliano: 120.000;

Comune di Venafro: 200.000;

Comune di San Martino in Pensilis: 200.000;

Comune di Guglionesi: 50.000;

Comune di Sesto Campano: 120.000;

Comune di Campolieto: 85.400;

Comune di Palata: 150.000;

Comune di Limosano: 200.000;

Comune di Fossalto: 200.000;

Comune di Colli a Volturno: 85.000;

Comune di Portocannone: 10.000;

Comune di Colle d’Anchise: 35.000;

Comune di Pietracatella: 200.000;

Comune di Frosolone: 193.399;

Comune di Macchiagodena: 40.000;

Comune di Rionero Sannitico: 180.000.

Tot: 3.316.299 euro