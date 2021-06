Carovilli, inizia la raccolta differenziata porta a porta

Da lunedì è iniziata a Carovilli la raccolta differenziata porta a porta. Si tratta di un periodo di rodaggio per permettere alla cittadinanza di prendere dimestichezza con i nuovi modelli di conferimento rifiuti.

Il servizio rispetterà il seguente calendario: lunedì e giovedì ci sarà la raccolta dell’organico, il martedì il secco, il mercoledì plastica e metalli e il venerdì raccolta del vetro.

Il Municipio di Carovilli ha invitato tutti i residenti alla collaborazione per permettere un funzionale svolgimento della raccolta: “Il mezzo con cui verrà effettuata la raccolta non può arrivare ovunque. Ad esempio non può passare in alcuni stretti vicoli del centro del paese, come non può raggiungere l’uscio di alcune abitazioni nelle zone di nuova costruzione (come le villette a schiera). In questi casi ci arriverà l’operatore, a piedi. Ma l’operatore a piedi non può entrare nelle proprietà private, quindi il cittadino interessato da questo caso lascerà il proprio mastello nella porzione di spazio pubblico accessibile agli operatori nelle più immediate vicinanze della sua abitazione.