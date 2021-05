Emergenza cinghiali e ora anche lupi nel territorio di Trivento. Arrivano sempre più segnalazioni in merito ad avvistamenti di cinghiali, in questo periodo non è difficile incontrare branchi sempre più numerosi, anche in aree molto vicine a quelle urbane. Oltre ai danni alle colture, soprattutto in questo periodo ci va di mezzo anche l’incolumità delle persone, considerato che si tratta di branchi con piccoli cinghiali, come si può notare nelle foto, accompagnati da cinghiali adulti pronti ad attaccare in loro difesa. Oltre ai cinghiali, sempre più spesso si incontrano esemplari di lupo e questo non fa che peggiorare la situazione. I cittadini chiedono ancora una volta l’intervento di chi di dovere, il rischio purtroppo è sempre più preoccupante a discapito, come anticipato, dell’incolumità pubblica, oltre che per l’agricoltura che sta subendo perdite notevoli, con aziende agricole in ginocchio.