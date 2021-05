Covid: in Molise crollano i contagi, 81 casi in una settimana. Il taso di positività scende al 2,2

Esattamente tre mesi fa, il 17 febbraio, in Molise in un solo giorno si registravano 152 positivi. Tre mesi dopo in regione per accertare lo stesso numero di contagiati servono due settimane. La situazione sanitaria continua a migliorare e i dati della settimana appena passata confermano il trend: i contagi covid crollano. In sette giorni i nuovi positivi sono stati 81 su 3.602 tamponi processati, nella settimana precedente erano stati 125 su 3.717 tamponi. Il tasso di positivita’ scende dal 3,3 al 2,2 per cento. Per la prima volta il numero degli attualmente positivi e’ oggi sotto quota 300 (sono 296 i contagiati, 149 in meno rispetto a lunedi’ scorso). In calo anche i ricoveri: i pazienti assistiti all’ospedale Cardarelli di Campobasso sono in tutto 23 (erano 30 lunedi’ scorso). I malati in terapia intensiva sono 4, uno in meno rispetto al periodo precedente. cinque i decessi nell’ultima settimana, un dato stabile rispetto alla scorsa settimana. Infine, sono 225 i guariti, che salgono cosi’ complessivamente a 12.731.

Da segnalare il record del Molise sul fronte dei nuovi casi settimanali su 100mila abitanti. Nell’ultima settimana siamo scesi a quota 22 su 100mila, il dato migliore d’italia. Confermati dunque i parametri da zona bianca.

Dati in progressivo miglioramento anche sul fronte dei vaccini. Nella settimana appena trascorsa sono state 19.124 le dosi somministrate con la media quotidiana che si e’ cosi’ innalzata a quota 2.732 dosi giornaliere. Nella settimana precedente le dosi inoculate erano state 18.141 con una media quotidiana di 2.591 dosi. Complessivamente in queste ore superati i 160mila vaccini somministrati in regione (su una popolazione di poco superiore alle 290mila persone).