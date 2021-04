“Grazie a coloro che combattono in prima linea contro il virus”. Patriciello nella Giornata Mondiale della salute

Nella giornata mondiale della salute l’eurodeputato, Aldo Patriciello lancia un messaggio a coloro che in questa pandemia più di tutti hanno combattuto contro il virus.

“Credo sia opportuno riflettere sul fatto che la pandemia da Covid ci ha mostrato che l’egoismo e il nazionalismo mostrano i loro volti peggiori nei momenti di crisi. Ecco perché bisogna essere orgogliosi che l’Europa sia il più grande donatore in grado di dare accesso ai vaccini ai Paesi in via di sviluppo.

Ma oggi più che mai, è doveroso condividere soprattutto un messaggio di sostegno e gratitudine per tutte le persone che lavorano in prima linea per mantenerci sani e salvi. Un grazie dal profondo del cuore ai tantissimi medici, infermieri, operatori sanitari, personale paramedico, volontari, tecnici e tutti coloro che giorno dopo giorno, in ogni parte del mondo, combattono in prima linea contro questo maledetto virus”.