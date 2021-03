Isernia, torna a funzionare l’antica Fonte di Vico Giobbe

Share on Twitter

È tornata a far scorrere acqua, dopo diversi anni, la storica Fonte di Vico Giobbe, che si trova nei pressi della Cattedrale di Isernia, in un larghetto che immette, appunto, sul vicolo intitolato a Giobbe (Giove). La fontana è ad unica cannella d’acqua e si compone di due vasche in pietra biancastra, una grande e l’altra di minori dimensioni.

«Questa antica fontana – ha affermato l’assessore comunale al decoro urbano, Domenico Chiacchiari – aveva ormai le tubature rotte e i deflussi d’acqua erano ostruiti. Inoltre, era stata parzialmente coperta da erbacce infestanti che ne guastavano l’estetica. Anche la pavimentazione del luogo appariva bisognosa di interventi manutentivi. Così, in questi ultimi giorni, il Comune ha fatto risistemare la fontana, riattivandone il funzionamento e riportandola ad un aspetto che richiama quello originario».

Da oltre un anno, a Isernia si ripetono opere di rifacimento e manutenzione delle fontane. Si ricorderanno, infatti, i lavori effettuati su quella del Parco dei Giovani Ricercatori, in via Testa, e su quella di San Francesco, in piazza Veneziale.