Segnalazioni da anni ed ancora nulla sul terminal autobus di Isernia

ISERNIA- Continuano le segnalazioni ormai da svariati anni sulle condizioni in cui versa la struttura centrale nel terminal degli autobus situato nella località Le Piane, tra la piscina comunale della città e lo storico stadio Lancellotta. Luogo di passeggiate e attività fisica per i cittadini pentri e non, ormai sono anni che si trova in questa situazione di degrado. Oltre al brutto stato estetico, pare provengano odori al quanto nauseabondi dalla struttura in questione. La struttura nasceva come un bar, ma di esso rimane solo un bancone ormai distrutto anche da atti vandalici. I genitori che si recano in quella zona per far giocare ed andare in bicicletta i loro figli, affermano :” Portiamo sempre i nostri figli qui, è un’area in cui si può stare tranquilli, però dobbiamo stare attenti che non si avvicinino a questa struttura, perché potrebbero anche farsi male con pezzi di ferro o vetro. Ci auguriamo che il comune prenda provvedimenti al riguardo”.