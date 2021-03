Poste, a Mirabello Sannitico installato un ATM Postamat di ultima generazione

Prosegue il programma di impegni di Poste Italiane a favore dei piccoli comuni molisani con l’installazione di un ATM Postamat di ultima generazione a Mirabello Sannitico.

L’ATM Postamat, della tipologia “stand alone” ovvero completamente esterno e autonomo rispetto all’ufficio postale di via Foggia, è posizionato in piazza Verdone.

Disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, il nuovo Postamat, oltre a consentire il prelievo di denaro contante, può essere utilizzato per numerose operazioni in automatico come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay. In questi particolari momenti di emergenza in cui gli ingressi agli uffici sono necessariamente contingentati, l’utilizzo dell’ATM Postamat rappresenta una importante alternativa allo sportello tradizionale.

“Da oggi i mirabellesi – commenta il sindaco di Mirabello Sannitico, Angelo Miniello – non saranno più costretti a recarsi nel comune capoluogo per un semplice prelievo o per compiere operazioni che possono essere gestite tramite Postamat. Ringrazio Poste Italiane per aver dato seguito agli impegni presi nei confronti del nostro comune, accogliendo una richiesta che abbiamo presentato sin dai primi giorni del nostro insediamento. Ringrazio inoltre tutti i funzionari che si sono impegnati nel portare a termine l’installazione ed il nostro concittadino Antonio Fierro, che ha seguito tutto l’iter sollecitando con la sua solita determinazione gli uffici preposti”.

L’intervento rientra tra gli “impegni” per i Comuni italiani con meno di cinquemila abitanti ricordato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

Con la nuova installazione di Mirabello Sannitico, salgono a 53 gli ATM Postamat disponibili in tutta la provincia di Campobasso.

Poste Italiane ricorda che l’ufficio postale di Mirabello Sannitico è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.