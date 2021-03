Colli al Volturno, tavola rotonda nella XXVIII Giornata Mondiale dell’Acqua

Share on Twitter

In occasione della XXVIII giornata Mondiale dell’Acqua, il Comune di Colli a Volturno in collaborazione con il Cai sezione di Isernia, ha organizzato una interessante tavola rotonda che si svolgerà in modalità telematica nel pomeriggio di domenica 21 marzo con inizio alle ore 16.

Il tema dell’evento: “Il Valore dell’Acqua nell’epoca dei cambiamenti climatici, quali prospettive per il futuro”. L’evento verrà trasmesso in diretta live streaming sulle pagine Facebook del Comune di Colli a Volturno e del Club Alpino Italiano sezione di Isernia.

Saranno numerosi e tutti davvero interessanti gli interventi del convegno che sarà moderato dal sindaco di Colli a Volturno Emilio Incollingo.

Interverranno:

–Gen. Elia Rubino – Presidente Associazione Arma Aeronautica Casera : “I cambiamenti climatici e la risorsa acqua”;

–Roberto D’Alessio – Agronomo Ersarp, presidente sottosezione Cai Montaquila: “L’impatto sulle colture e sul paesaggio agrario”;

–Carmine Incollingo – Vicepresidente Cai Isernia: “La valorizzazione dell’Acqua , una risorsa ambientale ed economica”;

–Matilde Di Domenico – Presidente commissione tutela ambienta Montano Cai Molise : “Tutelare l’ambiente montano per tutelare la risorsa idrica”;

–Teodoro Santilli – sindaco del Comune di Rocchetta a Volturno : “La tutela della fauna ittica autoctona, il progetto Trota FARIO”;

– Michele Castaldi – Presidente Provinciale FIPSAS : “La valorizzazione sostenibile del Voturno, un progetto”;

–Lucio Fatica– Presidente WWF Molise: “Educare al rispetto della risorsa idrica, un’esperienza sul campo”;

–Alessandro Aceto – Dirigente del PNALM : “Con gli occhi del Parco”.