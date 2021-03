Isernia, D’Apollonio: scuole e parchi chiusi per altre due settimane

Il Ministro della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato nuove ordinanze di individuazione delle zone pandemiche. Una di tali ordinanze riguarda la Regione Molise, per la quale è stata confermata la Zona Rossa per ulteriori 15 giorni a decorrere da lunedì 15 marzo . Si segnala, inoltre, che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 13.03.2021 col quale, in considerazione della maggiore diffusività del virus e con l’avvicinarsi delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio da Covid-19, sono state stabilite misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021