Dramma Covid in basso Molise, muore 39enne di Guglionesi

Non ce l’ha fatta il giovane di quasi 39 anni, classe 1982, che questa mattina è morto al San Timoteo dove era ricoverato da qualche giorno con una polmonite acuta. Il Covid non gli ha lasciato scampo. Era un meccanico di Guglionesi stimato e apprezzato. Aveva la sua officina a San Giacomo degli Schiavoni. Papà amorevole di 3 bambini. A quanto pare non è stato possibile il trasferimento al Cardarelli di Campobasso. Nella notte la situazione è drammaticamente peggiorata.

Sconvolto il sindaco del paese, Mario Bellotti, che manifesta tutta la sua vicinanza alla famiglia del giovane. Il primo cittadino di Guglionesi è molto preoccupato anche per il dilagare dei contagi, solo nella mattinata di oggi ha avuto comunicazione di 12 nuovi positivi. Un dramma che si consuma giorno dopo giorno.

Va ricordato, e 19 sindaci a onore del vero lo hanno ribadito nella diffida all’Asrem, che il San Timoteo non è individuato come struttura post acuzie Covid e che il personale non è dotato di adeguati e specifici requisiti per fronteggiare questa emergenza.

La situazione è tragica.