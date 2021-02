Emergenza Covid-19: l’Amministrazione comunale di Capracotta in aiuto degli operatori economici

L’impatto devastante che l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha avuto e sta avendo anche sulla nostra economia ha spinto l’amministrazione comunale a proporre l’adozione di alcune misure per limitare gli effetti negativi sulle imprese operanti a Capracotta.

In particolare, come spiega il sindaco Candido Paglione, l’Amministrazione ha: azzerato il pagamento del canone relativo alla fida pascoli per tutte le aziende zootecniche di Capracotta per l’anno 2020; azzerato la TOSAP, la tassa per l’occupazione dei suoli e degli spazi pubblici; ridotto del 30% la tariffa relativa alla TARI (la tassa sui rifiuti) per tutte le attività commerciali e artigianali; ridotto del 30% i canoni di locazione relativi ai fitti degli immobili e dei terreni comunali.

Il protrarsi dell’emergenza sanitaria sta, infatti, generando un forte ridimensionamento di quasi tutti i settori delle attività produttive presenti nel nostro territorio, da quelle agricolo-zootecniche, a quelle commerciali, artigianali a quelle del settore turistico-recettivo.

Durante l’anno appena trascorso quasi tutte le attività economiche operanti a Capracotta sono state colpite dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia ancora in atto. Alcune in maniera forte, altre meno, ma tutte hanno avuto ripercussioni negative.

«Per questo – afferma Paglione – l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno mettere in atto le iniziative indicate, allo scopo di mitigare, per quanto possibile, gli effetti negativi legati alla crisi sanitaria con interventi sulla fiscalità locale, per quelle attività economiche che hanno maggiormente sofferto e ancora soffrono per le conseguenze della pandemia.

«Un segnale importante – commenta in chiusura il primo cittadino – che dimostra tutta la vicinanza agli operatori economici locali e anche un incoraggiamento a resistere e a non mollare»