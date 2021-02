Isernia, ladri in azione a Breccelle e Colli al Volturno

Una brutta serata quella di ieri per un’anziana donna di 80 anni, che ha sorpreso due ladri nella sua abitazione.

I due sono entrati in casa della donna intorno alle 19, riuscendo ad entrare nelle camere del piano superiore portando via numerosi oggetti preziosi d’oro. Disturbati dal rientro della figlia, i due ladri sono scesi al piano di sotto dove hanno trovato la signora 80 enne tremendamente spaventata che ha subito urlato dando l’allarme, mettendo in fuga gli uomini, che nelle ore precedenti aveva già svaligiato la casa di un vicino.

Immediato l’arrivo e l’intervento della polizia e della scientifica, per i rilievi e per portarsi all’inseguimento dei ladri. Allarme anche a colli a Volturno per il furto in un’abitazione del paese: i carabinieri locali si sono subito allertati, convergendo con i colleghi nella ricerca dei ladri che pare siano gli stessi. Le forze dell’ordine stanno battendo il territorio alla loro ricerca, in particolare lungo la statale 85 per assicurarli alla giustizia.