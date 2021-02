Turismo, Calenda: “Anche Pescopennataro nel comparto sciistico”

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimita’ un ordine del giorno a firma del consigliere Filomena Calenda relativo allo ‘Sviluppo della montagna molisana. Estensione impegno assunto dal Presidente della Giunta anche al Comune di Pescopennataro’. “Il documento – ha spiegato Calenda – ha l’intento di allargare la platea degli attori chiamati a dare il loro contributo per lo sviluppo della montagna molisana, motivo per cui ho impegnato la giunta regionale a coinvolgere, insieme ai Comuni di San Massimo, Roccamandolfi e Capracotta anche quello di Pescopennataro, gia’ protagonista di una serie di progetti volti a favorire la crescita del comparto turistico e sciistico altomolisano. Un territorio che vede, inoltre, la presenza di numerose strutture ricettive”. A febbraio 2020, ha ricordato la consigliera, l’Assemblea regionale “ha approvato una mozione per garantire ogni iniziativa utile allo sviluppo della montagna molisana, in particolare per garantire l’attivita’ sportiva e turistica nei Comuni di San Massimo, Roccamandolfi e Capracotta, ma in quell’occasione non fu fatto riferimento a Pescopennataro. Con l’ordine del giorno approvato oggi il Comune alto molisano, escluso in un primo momento – ha concluso – avra’ tutte le carte in regola per essere inserito nel circuito turistico legato al comparto sciistico”.